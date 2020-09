Eriksen, spunta un video dove comunicava al Tottenham di voler partire

Sono già passati quasi 8 mesi da quando Christian Eriksen ha deciso di lasciare il Tottenham per accasarsi all'Inter. Dalla serie TV dedicata al club inglese in onda su Amazon Prime Video, si apprende il dialogo tra il patron degli Spurs Daniel Levy e il fuoriclasse danese prima che le loro strade si separassero.

"Vorrei essere più chiaro possibile. Noi non vogliamo che tu vada all'Inter e possiamo pareggiare qualsiasi offerta ti facciano. Voglio che questo ti sia chiaro". Queste le parole del presidente dei londinesi alla quale Eriksen, senza troppi giri di parole, ha risposto:

"Per me l'Inter è una bella opportunità. Non voglio andare per soldi. Non è mai stato per soldi e lo sapete". Insomma, una separazione senza rancori e formalizzata nella più totale trasparenza.