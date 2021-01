Eriksen si prende l'Inter: Conte pronto a schierarlo in un match che vale una stagione

Che fosse cambiato qualcosa nel rapporto tra Christian Eriksen e Antonio Conte lo si era capito già da qualche settimana, ma la vittoria contro il Milan in Coppa Italia, arrivata grazie alla splendida punizione del danese allo scadere, potrebbe aver definitivamente fatto sbocciare l'amore tra il tecnico leccese e il numero 24 nerazzurro.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, Eriksen adesso può contare su una ritrovata fiducia, e questo lo si vede bene in campo, dove l'ex Tottenham sta crescendo dando vita a prestazioni sempre più convincenti. Probabile che abbia inciso anche il cambio di ruolo, passando da trequartista a regista come vice-Brozovic.

Secondo la testata romana, adesso Conte sente che il giocatore è pronto per scendere in campo da titolare anche in partite di cartello, ed è proprio per questo che molto probabilmente toccherà a lui la cabina di regia nella quasi certa semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma settimana prossima. Una storia a lieto fine dunque, adesso toccherà al danese confermare quanto di buono visto nelle ultime uscite.