Eriksen scrive un messaggio social dopo quanto accaduto sabato

Eriksen, dopo il terribile evento accaduto sabato pomeriggio durante il match tra la sua Danimarca e la Finlandia, ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram. Il centrocampista ha parlato con i suoi compagni, sia della nazionale che nerazzurri.

Oggi, per la prima volta, ha rilasciato una dichiarazione pubblica, da dove si percepisce il suo ottimismo e la sua gioia per aver superato questo brutto momento.

"Ciao a tutti, grazie davvero per tutti i dolci e bellissimi messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, considerate le circostanze. Devo ancora passare attraverso degli esami all'ospedale, ma mi sento bene. Adesso voglio tifare per i ragazzi della Danimarca nei prossimi match. Saluti. Christian".