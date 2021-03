Eriksen salta la Nazionale. Il ct danese: "Mi dispiace molto"

Il commissario tecnico della nazionale danese, Kasper Hjulmand, ha deciso di non convocare Eriksen per la prossima partita, alla luce del focolaio Inter in corso di accertamenti

"Tutti conoscono le grandi qualità e il ruolo importante di Christian nella nostra Nazionale. Pertanto, mi dispiace molto non poterlo avere a disposizione per la partita contro Israele. Speriamo che possa essere a disposizione per le gare contro Moldova e Austria". Le parole del mister della Danimarca sul talento nerazzurro, riportate da tuttomercatoweb.