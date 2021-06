Eriksen out, ma lo stesso protagonista. Il consiglio al ct danese su come fermare Lukaku

Domani si affronteranno ad Euro2020 Danimarca e Belgio. Non ci sarà, ovviamente, Eriksen, vittima sabato scorso di un malore in campo. Ma il centrocampista dell'Inter segue con interesse e un ruolo a suo modo da protagonista l'avvicinamento al match che vedrà i danesi opposti allo sparacchio Lukaku.

Il ct danese ha svelato di aver parlato proprio con Eriksen di Lukaku, compagno di squadra del centrocampista in nerazzurro.

"Non è facile fermare uno come Lukaku. Abbiamo parlato di lui, è un giocatore decisivo, è molto forte. Ma loro non sono Lukaku: il Belgio è fortissimo, sia a livello individuale che di squadra. Hanno una struttura per la quale i giocatori si sentono bene e danno il meglio. Lukaku è difficile da fermare, penso sia più facile fermare la palla prima che arrivi a lui", le parole del tecnico danese Hjulmand sul dialogo avuto con Eriksen e le intenzioni della squadra. A riportarle tuttomercatoweb.