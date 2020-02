Eriksen, Mourinho svela un retroscena sull'affare che lo ha portato all'Inter

Quella che ha portato Christian Eriksen nella Milano nerazzurra è stata senza dubbio una delle operazioni più fragorose delle ultime sessioni di mercato. I nerazzurri si sono aggiudicati uno dei centrocampisti più forti in assoluto in un affare da 20 milioni di euro complessivi, anticipando così tutte le concorrenti europee.

A parlare della cessione del danese - specie a stagione in corso - ci ha pensato il tecnico del Tottenham Josè Mourinho. Nella conferenza stampa pre-Manchester City infatti, il portoghese ha detto di aver provato in ogni modo a convincere Eriksen a rimanere a Londra.

L'ex Ajax però è stato chiaro sin da subito: non aveva alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto con gli Spurs, e non appena gli si è presentata un'occasione come quella offertagli dall'Inter, il giocatore non si è tirato indietro.