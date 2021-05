Eriksen, lo choc Conte e il rebus sul suo futuro in nerazzurro

Christian Eriksen è rimasto decisamente spiazzato dall'addio di Antonio Conte all'Inter. La Gazzetta riporta queste parole: "È stata una grande sorpresa - dice onestamente a TV 2 Sport il centrocampista nerazzurro dal ritiro della Nazionale danese -. È una cosa molto speciale vincere un campionato, è assurdo perché ho letto la notizia come hanno fatto tutti gli altri. Se n'è andato all'improvviso. Siamo sempre stati buoni amici - aggiunge parlando del suo rapporto con l'ex tecnico della Beneamata -. Lui vedeva il calcio in un modo, io in un altro. Ma personalmente non c'era niente su cui discutere.

Si trattava di vincere ed è quello che abbiamo fatto. E dopotutto, posso ringraziarlo per questo, per aver vinto un trofeo. Che se ne sia andato è stata una grande sorpresa. È stato un po' inaspettato, proprio perché è successo dopo che avevamo vinto. Quindi è stata una grande sorpresa. Sapevamo che avrebbe avuto questa conversazione (con Zhang ndr), come era successo anche dopo la fine della scorsa stagione. È stato un vero choc calcistico, perché avevamo la sensazione non volesse andarsene adesso, non so esattamente come sia andata".

Dal sentimento di stupore per ciò che è accaduto negli ultimi giorni nel mondo nerazzurro, Eriksen passa a quello di incertezza parlando del suo futuro sportivo: "Purtroppo non so cosa accadrà e non mi concentro ancora su questo, il focus è sull'Europeo. Dipende da quale allenatore arriverà e cosa accadrà nel club. Davvero non so, ma ovviamente preferirei giocare più avanti piuttosto che stare fermo davanti alla difesa".