Eriksen, l'ex Inter è pronto a tornare ai vertici. Due top inglesi su di lui

Eriksen è tornato e piace a molti.

Christian Eriksen è tornato ad essere il giocatore che ha fatto letteralmente innamorare gli appassionati di calcio di tutto il mondo e comincia ad avere su di sè gli occhi dei top team europei, in primis quelli di Tottenham e Manchester United.

La storia drammatica dell’olandese è ormai nota a tutti. Dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito durante il match Danimarca-Finlandia degli Europei nel giugno del 2021, l’allora interista è stato operato subendo l’istallazione di un defibrillatore sottocutaneo. Completamente ripreso ha poi dovuto dire addio ai nerazzurri, con i quali ha rescisso il suo contratto, in quanto le regole vigenti in Italia gli hanno vietato l’attività sportiva. Dopo essersi allenato da solo a Lugano, tra le varie offerte che gli erano pervenute ha accettato quella del Brentford in Premier League. Il 26 febbraio per Eriksen è iniziata una seconda vita calcistica. Dopo i 38 minuti giocati contro il Newcastle, l’ex 24 nerazzurro ha giocato in pratica sempre non venendo mai sostituito. In Premier ha messo a segno 1 gol e 2 assist, mentre con la Danimarca ha segnato 2 reti in altrettante partite contro Olanda e Serbia.



Insomma, il “Principe di Danimarca” è tornato e non intende fermarsi. L’obiettivo salvezza con in Brentford è in pratica raggiunto e ora punta a tornare a giocare in un top team mondiale. Tra i vari interessi c’è quello del Tottenham e proprio Conte pochi giorni fa è tornato a parlare del suo ex giocatore. L’ex allenatore dell’Inter ne ha esaltato lo spirito con il quale, anche dopo un difficile inizio, in cui Eriksen non si lamentò mai per le continue panchine, si adattò al suo gioco diventando un fulcro fondamentale nella cavalcata interista al titolo. Non solo gli Spurs, ma anche il Manchester United, che a giugno aprirà il nuovo corso targato Ten Hag, sembra voler ripartire dal giocatore danese.

Finalmente per l'ex interista, ancora nei cuori di tutti gli interisti, il peggio è davvero alle spalle ed è giutno il tempo di riprendersi i palcoscenici che merita.