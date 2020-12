Eriksen Inter, ritorno in Premier complicato per ragioni fiscali. Resta in Italia?

Sempre più incerto il futuro di Christian Eriksen. Entro la prossima sessione di mercato l’Inter è chiamata a risolvere una volta per tutte la sua situazione. Il centrocampista è sempre più ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte e nelle ultime settimane si è spesso parlato di una sua eventuale cessione nella finestra di mercato invernale.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui Arsenal e Tottenham. Secondo quanto riportato dal Telegraph il ritorno del classe ‘92 in Premier League sarebbe molto complicato per ragioni fiscali. Il contratto firmato con l'Inter è stata reso più redditizio grazie al regime fiscale italiano che esonera i giocatori stranieri dal pagamento delle tasse sul 50 per cento del loro ingaggio.

Per continuare a godere di questi vantaggi, Eriksen dovrebbe restare in Italia per almeno altri due anni. Un'eventuale cessione dopo un solo anno dal suo arrivo lo priverebbe di tali benefici e non gli permetterebbe di guadagnare. I club inglese non sembrerebbero disposti ad accollarsi un ingaggio del genere e garantirgli le stesse cifre che percepisce attualmente in nerazzurro.