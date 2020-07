Eriksen Inter, Perinetti: "E' un ibrido, servono giocatori di spessore"

Intervistato da Tuttomercatoweb il direttore sportivo Giorgio Perinetti non si sottrae nell'esprimersi sull'Inter. Parole su Eriksen e su Handanovic, dando anche una dritta sul calciomercato nerazzurro. Ecco quanto affermato ai microfoni del noto portale: "Qualche infortunio di troppo tra cui quello di Samir Handanovic nel momento più importante. Ma tutto sommato l’annata è positiva. Cosa serve? Giocatori di spessore che abbiano personalità da trasmettere agli altri. Bisogna avere interpreti che sappiano indossare la maglia dell’Inter".



Su Eriksen: "E' un ibrido e mi sembra che non si sia calato nella realtà e nel contesto. Se dovesse risultare non idoneo l'Inter potrebbe incassare una succosa plusvalenza".