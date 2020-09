Eriksen Inter, Longhi: “Inutile per Conte, non è possibile vederlo con Vidal”

Antonio Conte avrà finalmente a disposizione Arturo Vidal. Il cileno ha sostenuto in mattinata le visite mediche ed entro le prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. L’acquisto del classe ‘87, pupillo del tecnico salentino, rischierebbe di ridurre ulteriormente lo spazio per Christian Eriksen. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Bruno Longhi durante la diretta radiofonica della trasmissione Maracanà di TMW Radio, ecco di seguito riportate le sue parole:

“Vidal e Eriksen? Secondo me non è possibile vederli insieme. Mi sono espresso più volte su questo giocatore, non perché ho un conto in sospeso o altro. L’Eriksen che abbiamo visto al Tottenham è un lontano parente di quello visto all’Inter. A Milano è un giocatore assolutamente inutile ad ogni formula tattica provata da Conte.

“Non so se per un aspetto psicologico o per mancanza di carattere. E’ lontanissimo anni luce da quella che è l’dea di gioco di Conte. Quando un giocatore è forte di testa puoi metterlo dieci metri davanti o dietro e non cambia. Vidal può fare sia il centrocampista dei due, sia quello che fa la spalla agli attaccanti perché è un guerriero e devastatore. Si inserisce per il gol".