Eriksen Inter, l'agente: "Decisione inevitabile. Tutto ciò è un peccato"

Christian Eriksen e l'Inter, una storia d'amore finita ufficialmente.

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, nella giornata di ieri il club di Via della Liberazione ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto del danese. Una decisione che era nell'aria ormai da mesi ma che alle 15:00 di ieri pomeriggio (17 dicembre 2021) ha trovato un riscontro ufficiale.

A parlare di ciò ci ha pensato Martin Schoots, agente che cura gli interessi proprio di Eriksen. Secondo il noto procuratore, vista l'impossibilità per il proprio assistito di giocare in Italia con il defibrillatore sottocutaneo, tale decisione è stata inevitabile. Il tutto, rimarcando il forte legame tra il giocatore e l'ambiente interista che vede tale separazione come un enorme peccato.

Sui vari social, dopo il comunicato dell'Inter, si sono letti centinaia di migliaia di ringraziamenti nei confronti di un calciatore che, sebbene abbia vestito per poco tempo la maglia nerazzurra, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi interisti. Senza dimenticare il suo apporto decisivo nella conquista dello scudetto numero 19. Adesso la domanda che tutti si pongono è la medesima: quale sarà il futuro di Eriksen? Rispondere nell'immediato è difficile; quel che è certo, è che l'Odense ha già dato il proprio benestare per un eventuale ritorno, ma tutto dipenderà dalle offerte che gli perverranno.