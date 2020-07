Eriksen Inter, grandi elogi da Conte: la strada è quella giusta

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match Genoa-Inter. Tanti temi toccati, tra cui Christian Eriksen. L'allenatore nerazzurro ha elogiato il centrocampista danese.

Questo il suo commento: "Ormai è inserito, lui sta cercando di dare il suo meglio e noi stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni perché è al centro del gioco. In fase di non possesso ha libertà di muoversi dietro le punte, di attaccare lo spazio, di andare a ricevere il pallone, può fare quello che vuole, deve continuare a lavorare in maniera seria e costante come sta facendo".

La strada è quella giusta. Arrivato a gennaio dal Tottenham, Eriksen sta lavorando per adattarsi al meglio al calcio italiano. Lo stesso Conte, in precedenti dichiarazioni, ha parlato dell'adattamento del giocatore danese. Non avere fretta e aspettarlo: l'Inter ha in casa un grandissimo calciatore.