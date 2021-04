Eriksen Inter, da Sky sono sicuri: c'è un fattore che ora lo aiuta molto

Se nella prima parte della stagione in corso Christian Eriksen era visto come principale partente per la sessione di mercato invernale, ora il danese è diventato un punto cardine del centrocampo di Antonio Conte.

A parlare del "colpo di scena" in casa Inter, è stato Andrea Paventi sulle frequenze di Radio Deejay. Secondo il giornalista di Sky infatti, il fuoriclasse danese adesso è entrato pienamente nella tattica del calcio italiano.

In più, Eriksen adesso capisce alla perfezione quello che gli viene chiesto dall'allenatore e inizia a parlare italiano. Quest'ultimo fattore, sempre secondo Paventi, è una cosa tutt'altro che da sottovalutare. L'ex Tottenham dunque, per lo sprint finale di stagione sarà per Conte un'arma in più.