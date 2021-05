Eriksen Inter, Brehme dice la sua: "Ora è un protagonista"

Il percorso evolutivo di Christian Eriksen all'Inter è, secondo l'opinione di molti esperti, uno dei tanti fattori che hanno messo i nerazzurri nelle condizioni di poter lottare (e poi vincere) per lo scudetto.

L'ex Tottenham infatti, la scorsa sessione di mercato invernale sembrava destinato ad abbandonare il capoluogo lombardo per accasarsi in un club che gli avrebbe concesso maggiore minutaggio. Poi avviene la svolta, Antonio Conte lo inserisce gradualmente in campo fino a farlo diventare titolare inamovibile.

Sul processo di Eriksen, ad intervenire è stato anche Andy Brehme che ai microfoni di Ekstra Bladet ha detto: "All'inizio ha trascorso un brutto periodo, ma ha resistito e alla fine ha ottenuto un ruolo da protagonista. Questo va detto. Ha tutte le carte in regola per poter stare in Serie A: ne sono convinto".