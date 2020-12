Eriksen Inter, Berni predica calma: "Serve un po' di pazienza"

L'uso col contagocce di Christian Eriksen da parte di Antonio Conte, è uno dei temi che nel calcio italiano tengono maggiormente banco. Da un lato si schiera chi "accusa" il tecnico di Lecce di usare il danese eccessivamente poco, dall'altro chi sostiene che Eriksen non abbia fatto nulla per meritarsi un posto da titolare fisso.

Tralasciando le opinioni vare, a spendere alcune parole sull'ex centrocampista del Tottenham ci ha pensato Tommaso Berni in esclusiva per i microfoni della redazione de Il Posticipo. Queste le parole del portiere:

"Serve un po’ di pazienza. Il suo valore non si discute, anche se logicamente non si può aspettare nessuno in eterno. Non è la prima volta che giocatori importanti arrivano in Italia da campionati stranieri, non fanno bene, e poi quando li mandiamo via esplodono all’estero".

Insomma, secondo Berni bisogna evitare di dare giudizi affrettati e attendere un altro po'. Ovviamente, qualora Eriksen non dovesse trovare l'exploit definitivo anche in Italia, in Via della Liberazione si guarderanno sicuramente intorno.