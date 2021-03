Eriksen, in Danimarca sperano di poter contare su di lui. Il punto

Il malcontento delle Nazionali dopo aver appreso che non potranno contare sui tesserati dell'Inter continua a rimbombare sempre con più insistenza. Dopo le positività di Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan De Vrij e Matias Vecino, tutto il gruppo squadra è stato posto in isolamento per scongiurare il pericolo focolaio.

Pertanto, tutti i componenti della rosa interista (almeno per il momento) non potranno prendere parte agli impegni con le rispettive selezioni. Una notizia che non è stata affatto digerita dal CT marocchino Vahid Halilhodzic (che non potrà avere Achraf Hakimi) alla quale adesso si aggiunge anche il disappunto della Danimarca.

Quest'ultima nazionale infatti con ogni probabilità dovrà rinunciare a Christian Eriksen, ma il portale Ekstra Bladet fa sapere che all'interno della selezione sperano di poter contare sul centrocampista nerazzurro per le sfide contro Moldavia ed Austria in programma rispettivamente il 28 e il 31 marzo.