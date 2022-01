Eriksen: il suo futuro è deciso, una nuova sfida lo attende

Eriksen ha ufficialmente firmato per un club inglese.

Dopo mesi trascorsi ad allenarsi a Chiasso per recuperare la condizione, Christian Eriksen è ora un giocatore del Brentford Football Club. La squadra milita nella zona medio bassa del massimo campionato britannico e conta sulle qualità del fantasista ex Inter per risalire la china.

Sul profilo Twitter del suo nuovo club Chris ha dichiarato di sentirsi pronto e di essere molto felice di poter giocare ancora, non vede l’ora di incontrare i tifosi delle “api” (traduzione di Bees il soprannome della squadra) allo stadio.

I sostenitori nerazzurri che tanto lo hanno amato, anche per via della sua vicenda umana ancor prima per le magie mostrate in campo, si aspettano un saluto degno di un campione tanto sfortunato quanto apprezzato.

Nei suoi periodi trascorsi in Italia Eriksen ha raccolto consensi unanimi, pur non giocando sempre con quella continuità che lo aveva rivelato al mondo del calcio. Il suo potenziale è rimasto in parte inespresso ma la sua classe ha permesso ugualmente agli appassionati interisti di godersi un calciatore elegantissimo. Un grosso in bocca al lupo a magari un arrivederci a San Siro!