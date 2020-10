Eriksen, il ct Hjulmans: “Non so perché non gioca, ma so quanto sia bravo”

Eriksen è stato inserito nella lista convocati della sua Danimarca per disputare i prossimi impegni di Nations League. L’ex Tottenham sta trovando qualche difficoltà d’inserimento negli schemi di Antonio Conte e sta giocando pochissimo. In questo avvio di stagione ha collezionato 73' divisi in due presenze ed è rimasto in panchina nel big match contro la Lazio di domenica scorsa.

L'acquisto di Vidal e folto centrocampo nerazzurro rischierebbe di fargli trovare ancora meno spazio nel corso di questa stagione. Sull’argomento è intervenuto Kasper Hjulmand, commissario tecnico della nazionale danese, nel corso di un’intervista rilasciata a Politiken. Ecco di seguito riportate le sue parole:

“Perché non gioca? Non so rispondere a questa domanda, ma so quanto sia bravo. È un giocatore straordinario, penso che possa sopravvivere a tutto nella sua carriera. Penso che qualunque cosa accada, lo vedremo di nuovo al suo livello più alto. La sua qualità difficilmente si abbassa. Cosa stia succedendo di preciso lo devono sapere Antonio Conte o lo stesso Christian. Se comincio a dire di più, diventa una pura supposizione, e preferirei starne alla larga".