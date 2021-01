Eriksen, il ct danese: “Che spreco di qualità. Troppo bravo per meritare questo”

Christian Eriksen è sempre più ai margini dell’Inter. Il danese ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e non sarebbe ritenuto funzionale al progetto di Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra avrebbe già dato il suo ok ad una cessione e sarebbe in attesa di offerte concrete.

Kasper Hjulmand, ct della Nazionale danese, nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano EkstraBladet ha commentando con rammarico la delicata situazione di Christian Eriksen:

“Christian ha giocato davvero troppo poco nel 2020. È davvero uno spreco di qualità vederlo seduto così tanto in panchina. È di gran lunga troppo bravo per meritare questo. Quando vedo cosa può fare, spero e credo che quest'anno lo attenda molto più tempo di gioco. Lasciare l'Inter? Sono convinto che Christian prenderà le decisioni giuste a vantaggio sia della sua carriera nei club, sia per la nazionale danese. Né Christian né altri possono esibirsi al loro livello più alto se non hanno il loro ritmo partita".