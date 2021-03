Eriksen, il c.t. danese: “Un fastidio non averlo, dobbiamo capire gli sviluppi”

Kasper Hjulmand, commissario tecnico della nazionale danese, ha parlato ai microfoni di TV2 Sport della decisione dell’Ats di Milano di annullare la partenza per le nazionali dei giocatori dell’Inter a causa della situazione Covid in casa nerazzurra:

“È molto fastidioso dover giocare senza Christian Eriksen. È un punto focale, un giocatore importante per il nostro team. È un giocatore esperto e una persona importante per la squadra. Ma è così in giro per l'Europa, dove ci sono molte restrizioni, Noi siamo colpiti duramente con lo stop di Christian e Kasper Dolberg nella prima partita. Non abbiamo molte sessioni di allenamento in questo momento e non abbiamo molto da preparare. Abbiamo svolto alcune attività anche in prospettiva Europei. Prepareremo in Israele la partita con la Moldavia visto che avremo una seduta e mezza lì".

“Non è certo che porteremo Christian in Austria e Moldavia, bisogna vedere. Con il passare della settimana, dobbiamo capire gli sviluppi. Quindi non è affatto certo che sarà con noi. Probabilmente avremo una squadra forte, poi dovremo vedere come risolverlo. Probabilmente dovremmo avere un gruppo forte per affrontare queste tre partite".