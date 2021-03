Eriksen, Hjulmand: “Ha fatto il possibile per essere qui. Il suo ruolo non cambierà”

Dopo l’ok dell’ATS di Milano a far partire per le nazionali i giocatori nerazzurri, Christian Eriksen ha raggiunto il ritiro della nazionale danese per preparare i prossimi importanti match contro Israele, Moldavia e Austria validi per la qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand è intervenuto ai microfoni di Tv 2 Sport per parlare del ruolo del centrocampista nerazzurro in nazionale:

“Christian è un giocatore importante per noi, sia dentro che fuori dal campo. È il ritmo e il cuore della squadra quando giochiamo, ma anche fuori dal campo è fondamentale. È un giocatore importante che accogliamo in squadra, la sua presenza è una buona notizia. È un piacere sentire quanto significhi la Nazionale per Christian. Ha fatto tutto il possibile per esserci ed è davvero felice di poter partecipare a queste gare. E' importante per me vedere giocatori coinvolti".

"Il nuovo ruolo nell’Inter? Non possiamo aspettarci un ruolo significativamente diverso da quello in cui ha giocato lo scorso autunno. E' fondamentale nel creare occasioni, in situazioni standard e sui calci piazzati. Ad ogni modo, la squadra non è solo Christian, ma per noi è una pedina davvero importante".