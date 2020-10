Eriksen fa 100 in nazionale, Kjaer:” Dirò ai miei figli che ho giocato con lui”

Traguardo importante per Christian Eriksen con la sua nazionale. In vista delle cento presenze, il danese si è presentato in conferenza stampa insieme al connazionale e cugino rossonero Simon Kjaer, anch’egli prossimo allo stesso traguardo.

Proprio il milanista ha avuto grandi parole di elogio per il compagno di nazionale durante la conferenza:” Spero che Christian possa raggiungere questo traguardo e superare anche le 129 presenze di Peter Schmeichel, ma bisogna guardare gara per gara e vedere fino a quando avrà intenzione di giocare”.

Ma gli elogi per Eriksen non sono finiti qui:” Come ho detto a Christian, un giorno quando finirò di giocare racconterò ai miei figli di aver giocato con lui. Riesco ancora a sorprendersi per un suo passaggio, ma dopo tanti anni so che non c’è nulla di causale in quello che fa”.