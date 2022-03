Eriksen, che favola! Di nuovo in campo con la Danimarca (e subito in gol)

Eriksen e la favola.

Il centrocampista danese è tornato a giocare con la sua Nazionale ed ha fatto subito gol. Son bastati infatti due minuti, all'ex Inter, entrato nella ripresa per far fronte ad una già difficile situazione di svantaggio della sua squadra con l'Olanda, per ritornare a sorridere e incidere sul match.

Eriksen ha così chiuso idealmente il cerchio iniziato in quel terribile di giugno. All'Europeo, l'ex Tottenham si accasciò al suolo, lasciando compagni e interi spettatori col fiato sospeso. La storia che ne è seguita è nota: la lunga riabilitazione, la rescissione inevitabile (senza scorie, visti i regolamenti italiani) con l'Inter, e l'accordo in Premier, col Brentford.

Per la cronaca, l'Olanda ha battuto ieri la Danimarca per 4-2. Quello di Eriksen è stato il gol del momentaneo 3-2, in una sfida amichevole vinta dagli orange grazie alla doppietta di Bergwijn, e alle reti di Ake e Depay.