Eriksen, Castellacci precisa: "All'Inter sono sempre stati accurati"

Sono state ore di forte apprensione quelle che si sono consumate nel pomeriggio di ieri dopo il malore accusato da Christian Eriksen durante la partita tra la sua Danimarca e la Finlandia.

La tempestività dei soccorsi (e soprattutto di Simon Kjaer che ha evitato che il n°24 dell'Inter soffocasse con la lingua) ha fatto sì che quegli attimi di terrore non sfociassero in tragedia. Ma cosa può esserci dietro quanto accaduto?

A riguardo a parlare è stato Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale che voluto precisare come nel club nerazzurro siano particolarmente attenti a monitorare ogni possibile problematica. Queste le sue parole in esclusiva per Sky Sport:

"Eriksen viene da una società come l'Inter. Io so quale è l'accuratezza di questa società nello svolgere tutti i test d'idoneità. Ora sarà importante capire quale è stato l'input che ha scaturito tutto e cosa non è stato osservato".