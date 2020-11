Eriksen, altra stoccata:" I tifosi mi vogliono in campo. Vedremo a gennaio cosa accadrà"

Si apre ufficialmente il caso Eriksen in casa Inter. Se prima erano solo indizi - che portavano a più di una prova -, adesso è lo stesso calciatore a tuonare ai microfoni dell'emittente TV2 in merito alla sua situazione all'Inter, fatta di scarso minutaggio.

Il fantasista danese, infatti ha detto:" Non era quello che avevo sognato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare quanto più possibile, ma poi è l'allenatore a decidere chi deve giocare e chi no. La mia è una situazione in cui la maggior parte dei tifosi mi vorrebbe veder giocare, ed è la cosa che vorrei anche io. L'allenatore ha un'idea diversa, che tu in qualità di calciatore rispetti. Al momento per l'Inter le cose non stanno andando affatto bene, ma in passato, quando non giocavo, la squadra ha vinto tante partite. Quindi rispetto il fatto che io non giochi quando la squadra vince"

Poi una battuta sul futuro:" Per ora mi concentro sul calcio giocato, vedremo se accadrà qualcosa quando si aprirà la finestra di mercato a gennaio".