Eriksen a DR Sporten: "Sono felice all'Inter, Io titolare? Dipende da Conte"

Direttamente dal ritiro della nazionale danese Christian Eriksen ha rilasciato delle dichiarazioni a DR Sporten, da Conte fino a passare per il calcio italiano il centrocampista nerazzurro non si sottrae e sottolinea come sia felice all'Inter nonostante il poco minutaggio di quest'ultima stagione. Le sue parole:



"Certo, spero di tornare e ripartire tutti da zero. Poi bisogna vedere cosa pensa l'allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare, è una situazione nuova, bisogna elaborarla e guardandosi indietro capire se sia stato giusto o sbagliato. Sento di aver fatto la mia parte, nel complesso sono contento di essere all'Inter. E sono ancora felice".



Sul calcio italiano: "Se è migliore per me? Non lo so, ora ci sono stato solo sei mesi, mentre in Inghilterra per oltre sei anni. Mi ero abituato, ora devo fare lo stesso in Italia".