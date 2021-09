Empoli-Sampdoria termina 0-3: anche l'ex Inter Candreva in gol

E' stato un lunch-match totalmente da dimenticare quello andato in scena oggi allo Stadio Castellani per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. I toscani infatti, a poche settimane dal successo in trasferta contro la Juventus di Massimiliano Allegri, si sono dovuti arrendere allo strapotere della Sampdoria che ha aperto le danze dopo appena mezz'ora grazie alla rete del vantaggio firmata da Ciccio Caputo su preciso assist di Antonio Candreva.

Lo stesso Caputo si è ripetuto anche al minuto 52, questa volta su assist di Bartosz Bereszynski, battendo nuovamente l'estremo difensore azzurro Guglielmo Vicario. Da qui in poi il dominio blucerchiato continua, con Antonio Candreva che dopo aver assistito Caputo nel primo tempo trova anche la gioia del gol al minuto 70 mettendo la parola fine alla partita.

Gli uomini di Roberto D'Aversa salgono quindi a quota 5 punti in classifica dopo aver pareggiato contro Sassuolo ed Inter. Per quanto concerne l'Empoli, i toscani restano a quota 3 punti insieme a Venezia (quest'ultima con una gara in meno) e Genoa. L'unico successo della squadra di Andreazzoli, resta appunto quello contro la Juventus all'Allianz Stadium arrivato grazie al fiuto del gol di Leonardo Mancuso. Nel turno infrasettimanale imminente, ad attendere Empoli e Sampdoria, ci saranno rispettivamente Cagliari e Napoli.