Empoli mania, sarà “invasione” a San Siro

Partiamo dai numeri: il Castellani di Empoli ha una capienza di 16.800 posti, la media spettatori della società azzurra è di 9000 spettatori circa a gara. Dati alla mano si può parlare di una piccola grande invasione che i tifosi toscani metteranno in scena domani. Il terzo anello blu ospiterà circa 1500 tifosi dei ragazzi di Andreazzoli, un numero pari ad 1/6 degli spettatori paganti per una partita casalinga. Un risultato che, se in termini di valori assoluti sembra irrilevante, rappresenta invece un segno di attaccamento encomiabile per la tifoseria empolese. Il campo darà poi il responso ma è indubbio che il primo successo loro lo hanno già raggiunto. Ed i primi ad essere sorpresi da questi numeri sono proprio i responsabili del tifo empolese.

Sul sito PianetaEmpoli.it si legge infatti: “Ad inizio settimana avevamo ipotizzato un dato, importante ma onestamente migliorabile. Quello delle 500 presenze, dei 500 possibili cuori azzurri. Ad adesso il dato potrebbe essere – udite udite – triplicato. Siamo vicini ai 1400 tagliandi staccati per il terzo anello blu dello stadio milanese e non è detto che di qui alle ore 19:00 si possa arrivare a 1500 !!! Sarà una piccola macchia in confronto ai 75mila che spingeranno per l’Inter ma questo dato è davvero importante e significativo. Chi ha a cuore questa maglia ha scelto ed ha scelto di esserci.”

Il risultato di domani lascerà una delle squadre due nello sconforto. Ovviamente da parte nostra ci auguriamo che l’Inter possa raggiungere il proprio obbiettivo. Ma un applauso ai tifosi empolesi, comunque vada, è d’obbligo.