Empoli-Inter 0-3: è ritornata la LuLa? Acerbi prestazione da top player

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Empoli-Inter, tre punti vitali in ottica quarto posto per i nerazzurri. Di seguito, le pagelle degli uomini di Inzaghi.

HANDANOVIC, 6,5: Nel primo tempo salva due volte il risultato, prima su Cambiaghi, poi su Baldanzi. Nella ripresa ordinaria amministrazione.

D’AMBROSIO, 6: Va un po’ in affanno quando Cambiaghi riesce ad eludere la linea difensiva. Poi prende le misure anche grazie all’aiuto dei compagni.

DE VRIJ, 6: L’Empoli ha attaccanti che per caratteristiche potrebbero metterlo in difficoltà. Lui prende le misure e gestisce al meglio. Colpisce anche una traversa.

ACERBI, 7: L’uomo in più della squadra nerazzurra. In difesa è attento e diventa il braccetto che si alza e crea la superiorità numerica. Da lui nascono le cose più interessanti. Il migliore della squadra nerazzurra come prestazione individuale.

BELLANOVA, 6,5: Ottima prova dell’esterno che ci mette voglia e corsa. Da lui partono i cross più interessanti per i compagni e le cose migliori sulla corsia di destra. Dovrebbe essere un po’ più preciso tecnicamente.

GAGLIARDINI, 6: Fa il suo compito senza strafare e riesce a confezionare, tutto sommato, una buona prestazione.

BROZOVIC, 5,5: Quasi tutti i palloni che arrivano dalle sue parti vengono sbagliati con una superficialità e indolenza incredibile. Perdere il posto da titolare in cabina di regia dovrebbe dargli la forza per riprenderselo, invece sembra completamente demotivato. Ha il merito di entrare nell’azione del primo gol di Lukaku.

CALHANOGLU, 6: Ha qualche buona occasione anche per andare in gol. Delizioso lo scambio con Brozovic per il primo gol di Lukaku.

GOSENS, 6: Da uno come lui ci si aspetta qualcosina in più. Ha sempre i tempi giusti in fase di chiusura dell’azione, mentre è poco preciso per quanto riguarda la fase assistenziale.

LUKAKU, 7: Nel primo tempo è uno spettatore non pagante. Non si vede pressoché mai. Nella ripresa, pronti via e subito con un gol dei suoi. Ma anche molta corsa e uso del corpo in modo intelligente. Poi, si mette in proprio e dopo aver saltato un avversario, spacca la porta con il suo sinistro. Si concede il lusso anche per un assist al suo gemello Lautaro. Ritrovato?

CORREA, 5: Nella prima parte di partita, delle due punte, sembra essere quello che prova a creare qualcosa in più. Ma è completamente assente dal gioco e non incide affatto.

LAUTARO, 6,5: Entra con la voglia di spaccare il mondo e riesce a siglare la rete del 3-0 che chiude definitivamente i conti.

DUMFRIES, 6: Entra bene e mette un paio di palle interessanti in mezzo.

BARELLA, SV

DIMARCO, SV