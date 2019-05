Empoli, brutte notizie in vista dell'Inter: si ferma una pedina importante

Brutta tegola in casa Empoli. Nonostante quella di domenica sera contro l'Inter sia una sfida da dentro o fuori, le brutte notizie per i toscani non tardano ad arrivare.

A preoccupare il tecnico Andreazzoli infatti, sono le condizioni di Krunic che con ogni probabilità non sarà arruolabile per la trasferta lombarda. Inoltre, seppur in maniera più lieve, a fronteggiare alcuni problemi fisici ci sono anche Acquah ed il capitano Caputo. Sulle condizioni dei tre, la Gazzetta dello Sport riporta:

"Sicuramente sarà assente Krunic, fermo dalla rifinitura pre-Torino. Per il centrocampista c’è una lesione muscolare all’adduttore destro che gli sta farà saltare la gara più importante dell’anno. Una vera finale. Acquah e Caputo si allenano a parte ma dovrebbero comunque essere in campo dall’inizio".