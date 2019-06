Emerson Palmieri ringrazia Spalletti, parole importanti dell'ex Roma

Emerson Palmieri, terzino ex Roma, ora di proprietà del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano, elogiando le doti umane e tecniche di Luciano Spalletti, ormai ex allenatore dell'Inter.

"È un allenatore fantastico, una grande persona, non posso fare altro che ringraziarlo. Spalletti al Chelsea al posto di Sarri?

Sarei molto contento, sarebbe bello lavorare insieme ancora".