Emergenza Coronavirus, arriva l'ufficialità di Conte: le sue parole

Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa pochi minuti fa. Il Presidente del Consiglio ha spiegato come cambierà la situazione in Italia, toccando molte tematiche. Tra queste, il ritorno agli allenamenti di squadra.

Queste le parole di Conte: "Dal 18 riprendono anche gli allenamenti degli sport di squadrae quindi anche gli allenamenti di calcio". Si sta cercando di tornare alla normalità dopo mesi difficili.

Conte ha chiarito anche un aspetto importante: "La curva potrà ricominciare a salire ma dobbiamo correre questo rischio. Altrimenti dovremo aspettare la scoperta e la diffusione del vaccino. Non ce lo possiamo permettere", parlando di tutte le riaperture che ci saranno lunedì nel mondo del lavoro.