Elio e l'Inter: "Mai scritta una canzone per una donna, per i nerazzurri sì"

Stefano Belisari, in arte Elio, frontman del gruppo Elio e le storie tese, ha parlato ad una lunga intervista rilasciata per Liberoquotidiano.it, dove ha vagato tra musica, vita privata e amore.

E proprio sull'argomento amore e donne ha detto: "Non ho mai scritto una canzone d'amore per una donna, ma per l'Inter sì...", riferendosi all'inno dei nerazzurri "C'è solo l'Inter", suo componimento.