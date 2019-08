El Observador - Sosa si esprime su Godin e su Conte

Ruben Sosa si è espresso su Godin e su Conte. L'ex calciatore spende parole al miele per l'ex Atletico e si sbilancia sulla squadra attuale. Ecco quanto affermato a "El Observador":



“Diego ha una carriera spettacolare. Arriva in una squadra che per me è la numero uno in Italia e in Europa. Godin può aiutare l’Inter a vincere. Nonostante l’infortunio rimediato nel pre campionato, sarà in grado di dare il suo contributo con la sua esperienza come ha fatto nell’Atletico, è un capitano”.



Su Conte: “L’Inter ha bisogno di vincere, ha vinto in passato e tornerà a farlo, però deve puntare a qualcosa di importante. Deve tornare a vincere sia in Coppa Italia che in Campionato per tornare a essere protagonista. Conosco Conte perché ho giocato contro di lui. Era aggressivo, correva tanto e voleva sempre vincere. L’Inter punta su un allenatore che ha fatto bene ovunque, molto completo e intelligente. Quando giocava si vedeva già che sarebbe diventato un ottimo allenatore. L’Inter lo ha preso per ritornare a vincere”.