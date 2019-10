Effetto Champions, aumenta la richiesta: novità in vista di Inter-Barcellona

Un successo importante per l'Inter di Antonio Conte che si rilancia in Champions League. Una vittoria che riporta i nerazzurri in lizza per la qualificazione agli ottavi di finale. Grand entusiasmo tra i tifosi, con la richiesta di biglietti per Inter-Barcellona che è aumentata notevolmente.

Per questo, la società nerazzurra ha deciso di aprire anche il terzo anello rosso. Questa la nota del club: "Martedì 10 dicembre alle ore 21 andrà in scena la 6^ giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20: a distanza di un anno, i nerazzurri ospiteranno nuovamente al Meazza il Barcellona. Per il big match contro i blaugrana, che preannuncia un pubblico delle grandi occasioni, proseguono le vendite con l’apertura del Terzo Anello per poter colorare tutti gli spalti di nerazzurro".