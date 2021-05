'Ecco come potrebbe giocare l'Inter di Simone Inzaghi'

Per sancire il matrimonio fra l'Inter e Simone Inzaghi, come riporta la Gazzetta dello Sport, manca solo l'annuncio (contratto biennale a circa 4 milioni a stagione) che potrebbe avvenire già nella giornata di oggi (venerdì 28 maggio). Il quotidiano sportivo, ricordando che l'ormai ex allenatore della Lazio è un fedelissimo del 3-5-2, lo stesso modulo vincente di Antonio Conte, ipotizza come potrebbe essere la nuova formazione nerazzurra.

"Certo - ammette Francesco Pietrella nel suo articolo - non sarà facile replicare i meccanismi che facevano soprattutto di Luis Alberto e Milinkovic due assaltatori, pur con caratteristiche diverse tra loro. Acerbi è uno bravo coi piedi e in quel ruolo proprio Inzaghi faceva giocare de Vrij. Davanti alla difesa, alla Leiva, potrebbe essere confermato Brozovic, con Barella intoccabile da mezzala". E poi? Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe "da verificare la posizione di Eriksen, Sensi forse sarebbe più adatto alle idee di Simone, ma anche a lui manca un po’ di fisicità. Parliamo - sottolinea Pietrella nella sua analisi - di un allenatore attentissimo al modulo, uno che pur non cambiare fa giocare fuori ruolo alcuni dei suoi (vedi Parolo o Marusic). Va detto però che in passato ha utilizzato anche il 4-3-3 perché aveva a disposizione Keita e Felipe Anderson, poi il 3-5-1-1 con Luis Alberto, Felipe Anderson prima e Correa poi. Di certo deve ancora valutare la rosa. Vedremo poi quale strada sceglierà".