È morto Gino Strada: il ricordo dell’Inter

INTER - E' morto Gino Strada, il fondatore di Emergency, all'età di 73 anni. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia il decesso, avvenuto in Normandia, si sarebbe verificato per problemi al cuore. Nei mesi scorsi era stato fatto il suo nome come commissario alla Sanità in Calabria.

Il medico milanese ha operato in ogni angolo del mondo per garantire l'assistenza sanitaria alle persone più sofferenti, soprattutto nelle zone di guerra.

Alle 16.51, l'Inter tramite il suo profilo Twitter pubblica questo ricordo:

"Il club piange Gino Strada, grande uomo, la sua storia e il suo impegno restano indimenticabili per chiunque. Grazie di tutto".