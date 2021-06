E' l'Inzaghi-day! Tutto sulla sua giornata. E c'è un piano: ecco cosa gli dirà Zhang

E' il giorno di Simone Inzaghi. L'ormai ex tecnico della Lazio visiterà oggi le strutture del club nerazzurro. Assieme arriverà anche l'atteso annuncio del nuovo mister da parte del club.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, non è - in realtà - il primo contatto diretto di Inzaghi con il mondo Inter. Il più giovane dei fratelli Inzaghi aveva già incontrato la dirigenza la scorsa settimana (venerdì) in gran segreto.

Oggi ci sarà anche Steven Zhang. Il quotidiano spiega le idee del numero uno nerazzurro: "il progetto non è in ritirata, anzi la squadra verrà mantenuta al livello delle aspettative dei tifosi. La seconda stella è una impresa complicata, ma non impossibile: almeno in partenza l’Inter non intende fare altri sacrifici oltre quello di Hakimi".