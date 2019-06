E’ il più "invidiato" dei nerazzurri, per lui arriva il rinnovo

Sui social compaiono spesso battute simpatiche su di lui, una che va molto di moda è “quando rinasco voglio essere Berni” per sottindendere una posizione tutto sommato “comoda” di un giocatore quasi sempre in panchina con uno stipendio sicuramente non da top player ma di certo non male per i tempi che corrono. Al di là delle ironie, Tommaso Berni è un fior di professionista, su questo non si discute. E’ all’Inter dal 2014, conosce il suo ruolo all’interno del gruppo , quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato le sue qualità ed è uno dei senatori dello spogliatoio. Proprio per questo oggi è arrivato per lui il rinnovo del contratto fino al giugno del 2020.

Lo ha annunciato lo stesso Berni subito dopo la firma, senza nascondere la sua felicità. Queste le sue parole riportate su Sportitalia: "Ero in scadenza e abbiamo appena firmato. Sono contentissimi di proseguire per un altro anno e ora sotto con il lavoro.Sicuramente c’è tanto entusiasmo. Abbiamo finito un’annata non facile, ma l’obiettivo importante per noi e la società è stato raggiunto. Ho l’entusiasmo di un ragazzino e non vedo l’ora di dare una mano.. L’esperienza di un vecchietto può aiutare i tanti giovani che stanno uscendo fuori. Spero arrivino giocatori con tanta voglia di fare. Mister Spalletti ha fatto benissimo riportando l’Inter dove merita di stare. Con Conte arriva un altro allenatore vincente. Lukaku e Dzeko? Sono due bestie . Il pubblico dell’Inter è meraviglioso e dobbiamo solo ringraziarli e farli venire sempre di più».