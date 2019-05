E' Champions! Empoli sconfitto 2-1, finale pazzesco!

Una partita carica di tensione fino al fischio finale di Banti, Inter-Empoli finisce 2-1 per la festa del pubblico nerazzurro. L'Inter di Spalletti stacca il pass per la prossima Champions League, ma quante emozioni a 'San Siro'.

Nel primo tempo Dragowski salva tutto, con l'Inter che domina e crea molte occasioni. Nella ripresa, i nerazzurri passano in vantaggio con Keita, perfetto il suo destro da fuori area che batte il numero uno dell'Empoli. L'Inter potrebbe chiudere il match con Icardi, ma l'attaccante argentino fallisce un calcio di rigore.

Handanovic è super in uscita su Farias. L'Empoli arriva al pareggio con Traore, che a porta libera deposita in rete. La squadra di Spalletti ci crede ed è Vecino a dare il via al gol della vittoria. Cavalcata del centrocampista nerazzurro, destro che coglie il palo, Nainggolan ribadisce in rete di piatto destro a porta vuota.

Il finale è pazzesco: D'Ambrosio salva un gol fatto, deviando un cross sulla traversa con Handanovic fuori causa. L'Inter sbaglia il colpo del ko con Keita e Handanovic è ancora strepitoso su Ucan. Brozovic segna la terza rete al 94°, ma Keita commette fallo su Dragowski: doppio giallo ed espulsione per Keita. Banti fischia la fine al 98°: l'Inter è in Champions League!