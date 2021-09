Dzeko-Lautaro Martinez sfidano la Fiorentina: i numeri dei due bomber

Dopo la grandissima prestazione offerta contro il Bologna, nella vittoria in casa per 6-1 di sabato scorso, la coppia titolare, nel match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dovrebbe essere quella formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko – leggi qui le ultime di formazione. Due giocatori che, fino ad ora, sono stati all’altezza nella sostituzione di Romelu Lukaku, partito in direzione Chelsea, segnando entrambi tre reti in questo inizio di campionato. Numeri importanti, che fanno ben sperare in vista della trasferta di domani sera al Franchi, in cui ci vorrà tutta la qualità degli attaccanti nerazzurri per poter portare a casa il risultato contro una squadra in salute, ed è proprio per questo che è utile analizzare i loro numeri contro la squadra Viola.

Lautaro Martinez ha giocato contro la Fiorentina, da quando è arrivato all’Inter, ben sei volte tra campionato e Coppa Italia, vincendo 3 volte e pareggiandone altrettante. Uno score non da lui, invece, per quanto riguarda le reti segnate contro la squadra toscana: solo uno, infatti, il gol fatto, nella partita d’esordio della passata stagione, nel rocambolesco 4-3 a San Siro che, oltre al suo gol, ha visto anche quelli di Lukaku, D’Ambrosio e l’autogol di Ceccherini per i nerazzurri e di Kouamè, Castrovilli e Chiesa per la Fiorentina.

Discorso diverso per quanto riguarda Edin Dzeko, che ha affrontato i gigliati per 11 volte, vincendo 6 volte, perdendone 3 e pareggiandone 2. Il Cigno di Sarajevo, a differenza dell’attuale compagno di reparto, però, è riuscito a timbrare il cartellino per ben 3 volte. Le prime due, nel match di ritorno della stagione 2016-2017, in cui la Roma riuscì a vincere con un rotondo 4-0, con Fazio e Nainggolan a completare le marcature; la terza rete, invece, è stata segnata nel match d’andata della stagione 2019/2020, al Franchi, quando ci fu un altro risultato rotondo per 1-4 con i gol di Badelj, Dzeko per l’appunto, Kolarov e Pellegrini. Anche un ricordo molto amaro per il bosniaco che con la Viola ha subito una delle sconfitte più larghe della propria carriera: si tratta della partita di Coppa Italia del 30/01/2019, quando la Roma uscì clamorosamente sconfitta dal Franchi per 7-1 e in cui Dzeko, partito dalla panchina, venne anche espulso lasciando la squadra giallorossa in 9 uomini.

Domani è un’altra storia. La squadra di Italiano sta dimostrando di essere davvero competitiva e si trova ad una sola lunghezza di distanza dalla squadra nerazzurra, per un tecnico che, la passata stagione ha sempre messo in difficoltà l’Inter, un campo sempre ostico e una squadra che spesso e volentieri ha fatto cadere i nerazzurri. Ci vorrà la massima attenzione per portare a casa i tre punti.