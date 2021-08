Dzeko-Inter, visite terminate: il bosniaco ad Appiano per le firme

Prosegue la prima giornata di Edin Dzeko come nuovo giocatore dell’Inter. Il bosniaco, arrivato in tarda mattinata a Milano, ha già svolto la prima parte di visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano e ottenuto l’idoneità sportiva nella sede milanese del CONI in via Piranesi.

Il giocatore sta raggiungendo il Suning Training Centre ad Appiano Gentile per incontrare la dirigenza e firmare un contratto fino al giugno del 2023 da 6 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Ad attenderlo, riporta Sky Sport, ci sono Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e l'avvocato Capellini. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale del club. Presente alla Pinetina anche Alessandro Lucci, agente dell'attaccante, che ha già sistemato gli ultimi dettagli e questioni burocratiche del contratto.

Una volta firmato il contratto, Edin Dzeko visiterà la struttura e saluterà l’allenatore Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni di squadra. L’attaccante vestirà la maglia numero 9 lasciata libera da Romelu Lukaku e da domani sarà subito a disposizione del tecnico in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa in programma sabato prossimo allo Stadio San Siro.