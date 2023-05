Dzeko-Inter, il bosniaco ritorna cigno: il futuro sarà ancora nerazzurro? Il punto sul rinnovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/05/2023

Dzeko-Inter, il bosniaco torna ad essere uomo decisivo. Una partita da giocatore vero che ha ancora tantissimo da dare al calcio e alla squadra nerazzurra. Edin Dzeko, dopo il periodo di appannamento che lo aveva visto assente dal tabellino dei marcatori, è tornato con prepotenza prima con la doppietta al Verona e poi, soprattutto, con il gol che ha sbloccato la gara nella semifinale di Champions League contro il Milan.

Adesso, il lavoro non è ancora finito, perchè se è vero che il vantaggio nel doppio confronto è molto, è altrettanto vero che si tratta di un risultato recuperabile per cui ci sarà ancora da soffrire. Intanto, a fine gara, l’attaccante bosniaco ha parlato del suo rinnovo, rimandando il pallone alla società. Da tempo, in viale della Liberazione, ci sono discorsi per quanto riguarda il prolungamento.

Dzeko-Inter, il bosniaco torna ad essere cigno: tra gol decisivi, giocate di classe ed il punto sul rinnovo

Dunque, per Edin Dzeko, è un momento magico con la continuità sotto porta ritrovata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra vorrebbe prolungare il contratto dell’attaccante ex Roma che scadrà il prossimo 30 giugno. Per la rosea, l’accordo sarebbe già stato trovato, sulla base di un annuale, con opzione per il secondo anno, a 5 milioni di euro netti a stagione.

Allora, cosa manca? Prima di poter ufficializzare il tutto, la società vuole la sicurezza di poter partecipare nuovamente alla prossima Champions League e queste quattro partite che restano fino alla fine del campionato, saranno decisive anche per il rinnovo. L’Inter e Dzeko si sono ritrovate nel momento più importante e adesso non dovranno perdere terreno. Ci sono obiettivi troppo importante da dover conquistare insieme.