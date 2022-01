Dzeko e la Champions. Le dichiarazioni del bosniaco sul Liverpool

Dzeko ha detto la sua su quello che attenderà l’Inter alla ripresa della Champions.

Il numero 9 dei nerazzurri, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è focalizzato sul cammino europeo dell’Inter finora e su quelli che saranno i prossimi impegni in Champions. Il passaggio della fase a gironi, ottenuto addirittura con una giornata di anticipo, è un evento che non si vedeva in casa Inter dalla stagione 2011/12. Era l’Inter di Claudio Ranieri quella che venne eliminata agli ottavi di finale dal Marsiglia di Didier Dechamps. Esattamente 10 anni dopo, calcisticamente parlando un’eternità, i nerazzurri torneranno a giocare la fase ad eliminazione diretta della competizione più importante del vecchio continente il prossimo 16 febbraio a San Siro contro il Liverpool.

Nella fase a gironi la squadra nerazzurra ha fatto registrare due battute d’arresto entrambe contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per l’attaccante ex Roma i due risultati furono bugiardi, specialmente quello di andata. In quella partita i nerazzurri capitolarono solo all’ultimo minuto dopo aver creato moltissime occasioni da gol. Sempre per Dzeko l’Inter da allora è migliorata sotto il livello del gioco.

Ora per i ragazzi di Inzaghi il gioco si fa duro, infatti ad attenderli non ci sarà una squadra qualsiasi ma il Liverpool di Klopp. A tal proposito l’attaccante interista ha detto la sua sul doppio match, dichiarando che il Liverpool è una squadra molto forte, ma che il pronostico non è scontato. Per Dzeko i nerazzurri se la giocheranno, ma dovranno fare tantissima attenzione alla forza di fuoco dei Reds, in quanto seppur battibile la squadra inglese resta una formidabile macchina da gol capace di poter segnare anche 5 gol a partita a chiunque.