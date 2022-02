Dybala, offerta al ribasso dalla Juve. Novità da Di Marzio

Dybala, si riapre l’argomento rinnovo nella Juve. Ieri, a margine della gara di Champions col Villarreal, l’a.d. bianconero Maurizio Arrivabene ne aveva parlato così, dicendo “i rinnovi si fanno in due”. E non si era definito ottimista. Ma cosa c’è dietro? Cosa sta succedendo realmente?

Ne parla così Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Le parole di Arrivabene sul rinnovo di Dybala? È stato sincero. La Juve farà settimana prossima un’offerta all’agente più bassa rispetto a quella iniziale, di ottobre. Sono cambiate le condizioni, Dybala è sempre alle prese con infortuni, è possibile che la Juve faccia un’offerta modulata, con una parte fissa più bassa e una parte di bonus legata a presenze e gol. Per questo Arrivabene non può dirsi ottimista, perché non sa la volontà del giocatore e non sa cosa risponderà”.

L'Inter resta a guardare interessata, consapevole di poter mettere sul piatto all'argentino una cifra più alta rispetto a quella proposta dai bianconeri. I problemi in attacco per Inzaghi sono evidenti, ed è proprio in quella zona di campo che Ausilio e Marotta vogliono regalare un gran colpo al loro allenatore.

Dybala potrebbe giocare sia in coppia con Lautaro che con Dzeko, prenderebbe il posto di "jolly" attualmente in mano ad Alexis Sanchez nella rosa nerazzurra. Attese novità nei prossimi giorni.