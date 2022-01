Dybala e l'Inter, parla Bagni: "Non lo vedo nel 3-5-2"

Dybala e il futuro. Salvatore Bagni dice di non vedere l'argentino all'Inter.

Nell’intervista rilasciata dall’opinionista sono emerse alcune criticità in merito al possibile approdo di Dybala all’Inter. Bagni dichiara “Non è la prima scelta”. Inoltre ribadisce il concetto sostenendo come nel 3-5-2 di Inzaghi non si adatterebbe a fare la seconda punta. In effetti l’unico spazio abitabile per il fantasista juventino sarebbe quello di spalla a Dzeko o Lautaro, come partner d’attacco dalle caratteristiche atipiche.

Va da sé che se in casa Inter ci dovesse essere un addio importante là davanti, andrebbe rimpiazzato. Sulle qualità di Dybala non discute nessuno, il valore assoluto del giocatore non è un argomento, è indubbio. Proseguendo poi il discorso con il collega di ItaSportPress l’ex calciatore ha escluso la possibilità che l’Inter cambi sistema di gioco qualora arrivasse Dybala "L'Inter funziona così non vedo perchè cambiare".

Bagni ha continuato affrontando il discorso scudetto per quanto concerne il Napoli, che, visto il distacco non enorme dalla capolista meneghina, fa bene a ritenersi ancora in corsa per il titolo fino a fine anno.