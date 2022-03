Dybala, annuncio dall’Argentina sul suo futuro: incontro nei prossimi giorni

Inter, arrivano importanti aggiornamenti dall’Argentina sul futuro di Paulo Dybala.

Il classe 1993 avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo dei bianconeri a 6 milioni di euro più bonus e si libererà a parametro zero il prossimo giugno. Oggi, infatti, è andato in scena a Torino il tanto atteso incontro tra l’entourage dell’attaccante e la dirigenza della Juventus che ha dato esito negativo. Secondo quanto riportato da Tyc Sport, il suo agente sarebbe già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e il futuro del giocatore potrebbe essere con la maglia dell’Inter. Come svela la testata argentina nei prossimi giorni è previsto un incontro già nei prossimi tra Jorge Antun e Carlos Noveli e Beppe Marotta, da tempo suo grande estimatore, per parlare di un suo eventuale arrivo a Milano e provare ad anticipare la concorrenza.

Sulle tracce del giocatore, oltre ai nerazzurri, ci sarebbero anche diversi club tra cui il Barcellona, il Tottenham di Antonio Conte e l’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’avventura di Paulo Dybala alla Juventus sembrerebbe ormai essere giunta ai titoli di coda, adesso non resta che aspettare e capire quale sarà la sua prossima squadra. L’Inter fa sul serio e fiuta il colpaccio.