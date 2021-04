Duván Zapata: "Noi non inferiori all'Inter. Coppa o Champions, voglio tutto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta, rilascia dichiarazioni a chi lo paragona a Romelu Lukaku, 9 dell'Inter.

L'attaccante colombiano in realtà non vede molte somiglianze con Big Rom: "Non siamo così simili. Sta facendo un grande campionato, ma pure lui ha faticato prima".

Con un'Atalanta ancora in corsa per un piazzamento in Champions e soprattutto una finale di Coppa da giocare, cosa sceglierebbe?

"Coppa Italia o Champions? Non scelgo, voglio tutto"

Quando ha giocato contro l’Inter ha avuto l’impressione di trovarsi di fronte la squadra più forte del campionato?

«In sincerità… No. Hanno vinto, ma ci hanno sofferto, come tutte le volte che ci hanno affrontato. Poi non sempre i risultati rispecchiano i meriti. Io credo che l’Inter sia prima perché ha avuto più tempo per lavorare sui dettagli, dopo essere stata eliminata in Europa».

Un Duvan carico, che sminuisce i meriti dell'Inter e, soprattutto, "vuole tutto". Riuscirà l'Atalanta ad arrivare ad entrambi gli obiettivi?