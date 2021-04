Duttile e decisivo. L'Inter ha trovato l'oro inaspettato

La gara di ieri tra Inter e Verona ha consegnato ai nerazzurri tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Il titolo infatti ora dista appena 5 punti, che potrebbero essere anche meno qualora le inseguitrici non le dovessero vincere tutte. E questo, verrebbe da dire, lo si deve a Darmian. Giocatore decisivo ieri ma non solo. Anche nel match stregato contro il Cagliari ci ha pensato lui,realizzando il gol che ha consegnato altri tre punti pesantissimi alla classifica dell'Inter. Non male per un giocatore arrivato tra le mille critiche di chi sperava nell'acquisto di un altro Hakimi anche per la fascia sinistra.

E invece si sono dovuti accontentare di un giocatore che arrivava dal Parma. Arrivato quindi in silenzio ma che da subito ha messo le cose in chiaro. Prestazione fatta di quantità e sacrificio con il Borussia nel mach di andata del girone di Champions, dove si ritrovò titolare a sorpresa dopo la notizia della positività al Covid proprio di Hakimi. E anche nel ritorno contro i tedeschi è sceso in campo dal primo minuto, ed è andato anche a segno. Acquisto d'oro quindi, contro ogni aspettativa.

Oro che luccica non solo se si guardano i gol e la voglia che mette in campo ogni volta che è chiamato in causa. Ma anche per la sua duttilità. Esterno destro, esterno sinistro o terzo centrale in difesa. Darmian è stato impiegato in tutti questi ruoli e ha sempre fatto il suo. Conte sapeva dell'importanza dell'acquisti, visto che l'ex United era uno dei suoi fedelissimi in nazionale. E non è stato deluso dal giocatore che gli ha portato almeno 6 punti pesantissimi.